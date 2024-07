Carlos Alcaraz debutó con victoria en Wimbledon este lunes ante Lajal en el primer paso para revalidar el 'major' londinense.

El murciano, que viene de ganar Roland Garros y de caer en octavos de Queen's, se enfrentaría a Jannik Sinner en semifinales y a Novak Djokovic.

En una entrevista en la 'CNN', el número 3 del mundo se ha abierto en canal y ha hablado de sus sueños. Más allá de mantener la corona en Wimbledon o recuperar el número 1, Carlitos quiere más.

Y ese 'cielo' que quiere tocar no es otro que ampliar el 'Big Three' formado por Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, las grandes leyendas de la raqueta.

"Me preguntaron que cuál era mi sueño ahora mismo y dije que quiero ser uno de los mejores de la historia. Estoy soñando a lo grande. Me quiero sentar en la misma mesa que el Big 3, las leyendas de nuestro deporte", explicó.

"Si quiero alcanzar ese sueño, me gustaría estar rodeado de marcas y personas que lo comparten, que piensen tan en grande como yo lo hago. Si miro atrás, he conseguido grandes cosas hasta ahora, pero es algo en lo que no quiero pensar, quiero seguir adelante", añadió.

A sus 21 años, Alcaraz ya ha ganado US Open, Wimbledon y Roland Garros, además de batir numerosos récords de precocidad. Ahora, toca lo más difícil: mantener el nivel durante tantos años como el suizo, el español y el serbio.