Carlos Bernardes, juez de silla del encuentro de cuartos de final del Open de Australia que ha enfrentado a Rafa Nadal y a Denis Shapovalov, ha tenido una dura jornada en el torneo 'aussie'.

El tenista canadiense ha llegado a recriminar hasta en dos ocasiones la actitud del manacorí durante el encuentro.

Por un lado, tras perder el primer set, Shapovalov se quejó de que Nadal demoró mucho su vuelta a la pista. "Sois unos corruptos", llegó a decir al juez de silla.

Denis Shapovalov has unloaded on the chair umpire in a stunning outburst on Rod Laver arena. 😳🤯 #AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/BUdTxut1Fc

Por otro, ya en la segunda manga, Denis volvió a reclamar la supuesta tranquilidad de Rafa a la hora de servir el saque. En este punto, el ya semifinalista del Open decidió subir a la red para discutir con su rival lo ocurrido.

Al final, Shapovalov terminó por estampar su raqueta contra el suelo en un partido que se acabó llevando Nadal en el quinto set. El 21º Grand Slam está un poco más cerca.

You don't see that every day!! 🤯🤯

After clashing with the umpire for a second time, Shapovalov has been met in the middle of the court by his opponent Rafael Nadal to sort out business. 🎾👏#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/2nl8dz0yzG