La impactante confesión de Sinner sobre el Open de Australia: "Los jugadores me miraban diferente"

"No me sentía cómodo"

Jannik Sinner ultima su regreso a las pistas. La sanción de tres meses pactada con la AMA se acabará el próximo 4 de mayo. Por tanto, el italiano apunta a regresar en el Masters 1000 de Roma que se celebrará a partir del día siguiente a su fin de la suspensión hasta al 18 de mayo.

Antes de su inminente vuelta, Sinner ha hablado sin tapujos de sus días antes del pacto de suspensión. El campeón de tres Grand Slams ha explicado cómo lidiaba con las sospechas que cernían sobre él acerca del positivo por clostebol.

"Recuerdo que antes del Open de Australia de este año, estaba en un momento muy infeliz. En Australia no me sentía realmente cómodo en el vestuario ni en el restaurante, los jugadores me miraban de forma diferente y eso no me gustaba nada", ha confesado en una entrevista para 'RAI 1', televisión pública italiana.

Hasta tal punto llegó su incomodidad que Sinner meditó decir basta: "Allí pensé que vivir el tenis de esa manera era muy pesado: siempre he sido alguien que se tomaba el tenis a broma, pensé en tomarme un tiempo después de Australia".

Después de su victoria en el Open de Australia, pactó la sanción al no disputar el torneo de Rotterdam que Carlos Alcarazganó: "Tres meses es demasiado tiempo, pero una de las razones por las que no jugué en Rotterdam fue precisamente esa. Necesitaba un tiempo diferente, con amigos, dando prioridad a la gente que me quiere".