Casper Ruud es uno de los favoritos a hacerse con el título de Roland Garros, no sólo por su alta posición en el ránking si no porque ya sabe lo que es disputar una final en la Philippie-Chattier

El tenista noruego habló de varias cosas en rueda de prensa, entre ellas, la abultada derrota el año pasado en la final ante Rafael Nadal. "Honestamente, no estoy realmente obsesionado con lo que pasó el año pasado en la final. No creo que sea la primera víctima que pierde contra Rafa en la final. Obviamente me hubiera gustado hacerlo mejor, pero era mi primera final de Slam... No quiero culpar a mi condición física, pero era difícil enfrentarse al jugador más fuerte sobre tierra batida en mi primera final de un Grand Slam", ha expresado.

Ruud también ha hablado de su nivel y de sus sensaciones en Roland Garros y en tierra batida: "Estoy subiendo mi nivel, pero aún puedo mejorar y limitar mis errores en algunos momentos de los partidos. Este año siento una presión diferente, porque tengo que defender la final... En arcilla puedes deslizarte mejor, la pelota es más lenta y los partidos duran mucho; lo estamos viendo este año".

Ruud se ha impuesto este mismo lunes al tenista chileno Nicolas Jarry en tres sets (7-6, 7-5, 7-5) y se enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre Holger Rune y Francisco Cerundolo. Debido a su posición en el cuadro, solo se daría un enfrentamiento con Carlos Alcaraz en una hipotética final.