Al igual que Carlos Alcaraz frente a Alexander Zverev, Andrey Rublev debutó en las ATP Finals con derrota ante su compatriota Daniil Medvedev en dos sets.

Por ello, y también al igual que el murciano, está obligado a ganar los dos partidos que le restan para estar en semifinales.

Alcaraz o Rublev, quien pierda en Turín este miércoles estará completamente fuera de la Copa de Maestros, el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del año.

Analizando su derrota ante Medvedev y su próximo partido ante Carlos, el ruso comparó el juego y la agresividad de ambos.

A su compatriota lo ve más sibilino: "Él es como cuando te matan lentamente y tú sientes que estás agonizando".

Al contrario, ve con más colmillo a Carlitos: "Si Alcaraz te destroza rápidamente y a veces ni te das cuenta, Daniil te está matando lentamente, disfrutando del momento y tomándose su tiempo".

Andrey Rublev on what it feels like to play Daniil Medvedev:

“If Alcaraz kills you fast, Medvedev kills you slowly. Taking his time, enjoying the moment. You feel that you’re dying little by little” 😂

pic.twitter.com/0lzGJGOrHx