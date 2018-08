Roland Garros prohíbe el atuendo que llevó Serena Williams en la pasada edición

El presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Guidicelli, ha anunciado que el conjunto que Serena Williams llevó en la pasada edición de Roland Garros "no será aceptado más" en Roland Garros.

"Creo que a veces hemos llegado muy lejos. El conjunto de Serena de este año, por ejemplo, no será aceptado más. Hace falta respetar el juego y el lugar", explicó.

Lo ha asegurado en la revista 'Tennis Magazine', unas palabras que están teniendo repercusión internacional. La jugadora estadounidense llevó este atuendo porque, según la propia Williams, le mejoraba la circulación sanguínea y se recuperaba más fácilmente tras su parto del pasado mes de septiembre.

Catsuit anyone? For all the moms out there who had a tough recovery from pregnancy—here you go. If I can do it, so can you. Love you all!! pic.twitter.com/xXb3BKDGNF