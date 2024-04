Tras vencer a Pedro Cachín en tres sets que se alargaron a las tres horas de partido, Rafa Nadal habló en rueda de prensa sobre la exigencia del partido y la rápida recuperación que deberá ejecutar de cara a los octavos de final del Mutua Madrid Open ante Jiri Lehecka.

"No sé como me voy a levantar a nivel de fatiga, pero no siento que me haya hecho daño. Físicamente hay que mejorar en muchos aspectos, pero bueno he aguantado por lo cual, estoy bien", explicó el manacorí.

"Es un poco incógnita porque hace mucho tiempo que no juego un partido a tres horas", añadió.

Si logra recuperarse, la duda estará su nivel en el tercer partido que juega en cuatro días: "No sé si he dado un paso en mi recuperación hasta que mañana no vea como estoy, no se sabe. Esta es mi realidad actual. Lo primero es ver si soy capaz de jugar dos días seguidos y de jugar con garantías de poderlo competir".

"Es una incógnita para mí, hace tiempo que no juego asumiendo estas cargas en partido oficial y es un poco incógnita. Pero si puedo competir mañana habrá sido una semana muy positiva", señaló.

Si llega al encuentro ante Lehecka, Nadal asume que no será favorito, pero será un gran paso de cara a Roland Garros: "Ganar hoy no me ha sorprendido, pero ganar mañana sería un paso más, pero, para mí, competir ya significa mucho. Con estar competitivo ya es un éxito".