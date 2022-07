Elena Rybakina ha competido en Wimbledon con la bandera de Kazajistán. La tenista, campeona del torneo, nació en Rusia, en Moscú, y se hizo con el triunfo en un campeonato que no permitió la presencia de deportistas rusos y bielorrusos por la invasión a Ucrania.

En la rueda de prensa tras su victoria se preguntó a Rybakina sobre su posición en la guerra iniciada por Vladimir Putin en Ucrania.

La tenista no dio una respuesta y evadió el asunto: "No entiendo la pregunta, mi inglés no es muy bueno".

"Represento a Kazajistán desde hace años. He defendido su bandera en unos Juegos Olímpicos y noto mucho su apoyo", explica.

Rybakina se impuso, en tres sets, a Ons Jabeur, por un 3-6,6-2 y 6-2, y lotga así su primer título en Wimbledon.

A pesar de que su rival, nacida en Túnez, comenzó mejor, finalmente se rehizo para remontar el encuentro y hacerse con el Grand Slam.