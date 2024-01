Carlos Alcaraz ha dicho adiós al Open de Australia. Cayó ante Alexander Zverev en los cuartos de final jugando uno de sus peores partidos de los últimos tiempos. Y no se explica qué ocurrió para salir tan mal a la pista.

"Zverev empezó como tenía que empezar y como yo creía que iba a hacerlo, agresivo al saque. No sé lo que ha pasado. Me encantaría decirlo, pero no me he encontrado con buenas sensaciones desde el inicio. He cometido errores que no venía cometiendo en los inicios de los otros partidos", expresó el tenista murciano en sala de prensa.

El saque fue uno de sus mayores problemas: "El saque ha sido malo, ni porcentajes ni direcciones... contra jugadores de este nivel es difícil remontar y volver".

"No sé qué ha pasado. Lo que he dicho, tengo que ver qué ha pasado y hablar con mi equipo, porque estoy ahora mismo en caliente y no sé qué conclusiones sacar. Seguro que ellos me dirán las cosas como son y de ahí mejoraremos", ha expresado el número dos del mundo, que cayó en cuartos de final.

Es consciente que tiene mucho que mejorar. Tanto a nivel de juego como mental: "A nivel tenístico, el saque es algo que he mejorado mucho, pero quiero seguir mejorándolo. Eso es lo más importante a nivel tenístico. A nivel mental, estos lapsus, de no encontrar el buen feeling, este tipo de cosas no me pueden pasar".

"Hemos intentado mantenernos fuertes e intentar coger las sensaciones. No hay que quitarle mérito a Sascha, ha tenido un partido muy completo. Si me hubiera dejado algo, habría entrado antes en el partido, pero no me ha dejado. Una de las cosas que tengo muy presente es que, en este tipo de situaciones, tengo que intentar estar fuerte e ir cogiendo las buenas sensaciones, pese a que vaya perdiendo y mi juego no salga", ha sentenciado Alcaraz.