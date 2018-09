Rafa Nadal se retira del US Open por una lesión en la rodilla y Del Potro alcanza la final

US OPEN | SEMIFINALES

No pudo ser. Rafa Nadal se tuvo que retirar del US Open en semifinales ante Del Potro tras sufrir una lesión en su rodilla derecha. El tenista español abandonó nada más finalizar el segundo set, tras haber perdido las dos mangas y mostrar síntomas de mucho dolor. El argentino se mete en la final del US Open.