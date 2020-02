Rafael Nadal, ganador de 19 torneos de Grand Slam, con 84 títulos ATP, doble oro olímpico -individual, en los Juegos de Pekín'08; y de dobles en los de Rio'16, Brasil- y cinco veces ganador de la Copa Davis; es, sin duda, una de las más importantes figuras de toda la historia del tenis.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en Kuwait durante la inauguración de la 'Rafa Nadal Academy', horas antes de partir hacia Sudáfrica, donde jugará un partido benéfico contra el suizo Roger Federer, el astro mallorquín explicó cómo es su relación con éste y el otro gran dominador del tenis junto a él, el serbio Novak Djokovic; y comentó que le haría ilusión, de tenerlos algún día, que sus hijos practicasen algún deporte.

Sobre su relación con Federer y Djokovic, Nadal reconoce que "uno tiene más afinidad con unos que con otros", afirmando que con ambos ha tenido una rivalidad "más 'viva'". "Entendemos que es básico ayudarnos y mantener una relación positiva que creo que ayuda también nuestro deporte y a transmitir unos valores que son buenos para los jóvenes", opina.

Preguntado sobre la posibilidad de tener hijos en un futuro, Nadal reconoce que le gustaría que "practicaran deporte", "el que quisieran", sin centrarse en el tenis.

"Pero el deporte no es el único camino para tener una buena formación. Hay otros que son muy válidos también. Pero yo, como deportista y conociendo lo que es el mundo del deporte, pues sí que me haría ilusión que de alguna manera fueran deportistas. No digo profesionales, pero que tuvieran el espíritu de ser deportistas", confiesa.