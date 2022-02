Toni Nadal, en una rueda de prensa posterior a la presentación de los torneos de tenis ATP 250 en hierba y el Mallorca Golf Open junto a Feliciano López, ha repasado la actualidad de su sobrino y antiguo pupilo, Rafael Nadal. "Nunca diría de un familiar que es un genio", confesó.

Rafa Nadal ha hecho historia tras proclamarse flamante campeón del Abierto de Australia con una remontada épica ante el ruso Daniil Medvedev y convertirse en el tenista con más Grand Slams de todos los tiempos, un total de 21, que le permitieron desempatar con la veintena que tienen Roger Federer y Novak Djokovic.

No obstante, Toni Nadal cree que "hay distintas medidas para determinar quién es el número uno de todos los tiempos". "El que ha jugado mejor en algunos torneos, el que ha jugado mejor durante más tiempo, el que ha tenido más victorias... Eso va a gusto de cada uno; según lo que mires pueden ser Federer, Djokovic o Rafael, que es el que más títulos de Grand Slam ha ganado con menos participación", añadió.

"Mi opinión en todo caso no es valida porque es mi sobrino, y si considerase que otro es el mejor no lo diría", sentenció.

Además, ha querido reconocer y valorar las dificultades que ha atravesado Nadal por su lesión crónica: "El especialista que le vio nos dijo que era muy difícil que pudiera hacer deporte al máximo nivel, pero Rafael ha ido trampeando de la mejor manera posible, porque al mal tiempo buena cara".

"Parecía que iba a tener una carrera corta, pero todo ha salido mucho mejor de lo que esperábamos. Tendrá solución cuando acabe su carrera, pero no mientras juegue. Según la operación que se haga no podrá jugar más a un gran nivel, por eso no se la puede hacer ahora", señaló.

Toni Nadal siempre ha reconocido a Federer como uno de los más "grandes" y "un tipo que ha logrado trascender a su deporte". "Pero es que aparte ha logrado una máxima eficacia con una super elegancia, no se puede pedir más", apuntó.

"En cuanto a Rafael, evidentemente, también ha tenido que ir modificando las cosas, pero creo que es lo que hacen todos los que se mantienen arriba mucho tiempo. Es imposible mantenerse arriba si tú no te vas reconfigurando constantemente", valoró el antiguo entrenador del tenista español.

A día de hoy ve fundamentales los cambios que experimentan los tenistas para adaptarse al tenis actual y poder seguir progresando: "Si corres un poco menos sabes que tienes que acortar los puntos. El nivel del juego de Rafael entre el 2008 y el 2010 era altísimo. Hoy en día tiene un poco menos de físico, como es lógico, pero su juego es más completo, saca ahora bastante mejor".

Por último, Toni Nadal no ha querido mojarse acerca de si su sobrino conseguirá mantener el récord de ser el tenista con más Grand Slam de la historia: "No tengo ni idea, ojalá lo sea. Djokovic, a priori, es el máximo favorito para vencer en Wimbledon, en Roland Garros espero que sea Rafael y en el US Open no lo sé; puede ser suficiente o no".

"La realidad es que cada vez es más difícil ganar un Grand Slam por la edad que van teniendo los tres y por la gente que viene de abajo", finalizó.