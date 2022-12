Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, actuales números 1 y 2 del ranking ATP, se enfrentarán en un partido de exhibición que les servirá para ir preparando el Masters 1000 de Indian Wells. Curiosamente, ambos se enfrentaron el año pasado en este torneo, en que Nadal ganó a Alcaraz por 4-6, 6-4 y 3-6.

El encuentro tendrá lugar en Las Vegas, Estados Unidos, en el MGM Grand Garden Arena, en el que entran 16.800 personas. La dimensión del partido es tal que ha recibido el nombre de: 'The Slam: Nadal contra Alcaraz'.

"¡¡¡Hey Las Vegas!!! Estoy feliz de anunciar que voy a jugar con Carlos Alcaraz en THE SLAM, un partido especial el próximo 5 de marzo. ¿Nos vemos allí?", ha dicho Nadal en sus redes sociales, con un vídeo en el que se puede ver el cartel del partido. Las entradas se pondrán a la venta esta viernes.

De este modo, el público podrá disfrutar de dos hombres de récord: de Alcaraz, el número 1 más joven del mundo y de Nadal, el número 2 más veterano. Además, ambos lograron otro registro que no se veía desde 1996: que dos tenistas de la misma nacionalidad ocuparan los dos primeros puestos del ranking ATP.

En la Copa de Maestros fue la última vez que se vio a Nadal jugar un partido oficial. En cuanto a Alcaraz, tuvo que retirarse por lesión del Masters 1000 de París.

Los dos tenistas españoles se han enfrentado en tres ocasiones. Además del triunfo en Indian Wells, Nadal también ganó a Alcaraz en el Mutua Madrid Open en 2021. Pero en el torneo madrileño en 2022, fue el de Murcia el que ganó al de Manacor. Con el partido de las Vegas, será su cuarto enfrentamiento.

Hey Las Vegas!!! 👋

I’m happy to announce that I’ll be playing @CarlosAlcaraz at THE SLAM, a special one-night match hosted by @MGMRewards. #MGMTheSlam

When? March 5th, 2023 @MGMGrand

See you there? 😉https://t.co/kmWC03coch pic.twitter.com/h3biRBDb18