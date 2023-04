La vuelta a las pistas de Rafa Nadal todavía tendrá que esperar. La lesión que arrastra desde la segunda ronda del Open de Australia le priva también de presentarse en Montecarlo, y las intenciones de luchar por un nuevo Masters 1000.

Ha sido esta mañana de martes cuando el tenista español ha comunicado a través de sus redes sociales que no estará en el siguiente torneo del circuito, Montecarlo, que se disputará entre el 9 y el 16 de abril.

"Aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Montecarlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continuo mi proceso de preparación, esperando volver pronto", fueron las palabras de Nadal en Twitter.

Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2023

¿Cuánto lleva de baja?

Nadal lleva fuera del circuito desde Australia, el primer gran torneo de la temporada. El tiempo de baja por sus problemas musculares en la zona de la cadera eran de 6 a 8 semanas, y su vuelta se estimaba para el mes de abril, en Montecarlo, donde ha ganado hasta en 11 ocasiones.

En enero, el manacorí ya avisó de que sus periodo de baja podría ser más largo de lo normal. Y después de sus palabras, se confirma.

Después de Montecarlo llega Barcelona, Madrid y Roma. Torneos antesala de Francia y el objetivo de volver a levantar el trofeo de Roland Garros, sería la 15ª vez de su carrera.