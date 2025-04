Pronóstico pesimista de Corretja: "Federer, Rafa Nadal y Djokovic eran algo ilógico"

Álex Corretja ha hablado sobre la nueva generación del tenis y la evolución del deporte en la jornada inaugural del II Foro Internacional del Deporte de Segovia Recoletas Salud 2025 en el Teatro Juan Bravo.

El extenista catalán ha analizado cómo las redes sociales han cambiado a las nuevas generaciones del tenis. "Ahora hay más distracciones. Antes solo pensábamos en jugar, pero hoy en día hay muchas más inquietudes que pueden alejarte del foco", ha señalado en comparación con su época.

En las últimas décadas, el tenis ha gozado de tener a los tres mejores de la historia, Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. "Era algo ilógico", ha comentado en declaraciones recogidas en 'Eurosport'.

Corretja ha lanzado una advertencia a los aficionados sobre lo que deben esperar de la próxima generación: "Lo extraordinario era lo de antes; lo de ahora es lo normal. Siempre habrá jugadores que destaquen más, pero mantener la regularidad es más difícil", ha reconocido.

El 'Big Three' ha marcado la era dorada del tenis, coincidiendo los tres tenistas con más 'Grand Slams' de la historia, Djokovic (24), Nadal (22) y Federer (20). Unas cifras que parecen irrepetibles para una nueva generación comandada por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

¿Corretja se ve como entrenador?

Además, el extenista y comentarista ha aclarado que no se ve como entrenador: "En los últimos años, me he dedicado a la comunicación y a dar charlas. La implicación de ser entrenador es un 24/7 que no me compensa personal ni familiarmente", asegurado, pese a que en el pasado ayudó a jugadores como Andy Murray o Albert Ramos. "Tengo la suerte de poder escoger lo que quiero hacer, y eso es un privilegio", ha zanjado.