Amelie Mauresmo ha despertado la polémica en el Roland Garros 2022. La directora del torneo y exnúmero uno del mundo ha argumentado los motivos por los que no se disputan partidos del cuadro femenino en la sesión nocturna cuando es el horario de máxima audiencia.

Mauresmo asegura que no hay partidos de mujeres en el turno de noche porque tienen "menos atractivo" que los encuentros que disputan los hombres. Pero lo cierto es que esta decisión no hace más que aumentar la desigualdad entre el deporte masculino y el femenino.

"En esta era en la que estamos ahora, no me siento, como mujer y como extenista, mal ni injusta al decir que, en estos momentos, hay más atractivo en los partidos de hombres", comentó.

En su primer año como directora del torneo ya ha despertado el enfado general de muchos aficionados del tenis. "Admito que fue difícil", reconoció la directora al tratar de buscar un partido femenino con presencia de estrellas que merecieran jugar en la pista central.

Los números no engañan: los diez encuentros disputados en la sesión nocturna de la Court Philippe Chatrier pertenecían al cuadro masculino. No obstante, las reacciones no se han hecho esperar por parte de personalidades relevantes del mundo del tenis.

Precisamente la tenista que ocupa actualmente el número uno del ranking WTA, Iga Swiatek, reconoció, tras su victoria en los cuartos final del torneo, que las palabras de Mauresmo eran "un poco decepcionantes y sorprendentes".

"Es la opinión de cada persona si le gusta más el tenis de hombres o el de mujeres o si les gustan lo mismo, pero yo pienso que el tenis femenino tiene muchas ventajas. Y algunos pudieran decir que es impredecible y que las mujeres no son consistentes. Pero por otro lado, pudiera ser algo realmente atractivo para mucha gente", añadió la polaca.