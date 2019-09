Rafa Nadal no volverá a jugar en la Laver Cup, y cómo le van a echar de menos sus compañeros. Al menos en la pista, porque fuera de ella sigue estando en su salsa. El balear, después de protagonizar varios de los mejores momentos del torneo, continúa erigiéndose como el líder del equipo de Europa incluso aun cuando no volverá a empuñar la raqueta.

Con Stephanos Tsitsipas mantuvo una buena charla delante de todos sus compañeros. Estos, mientras escuchaban a Rafa, no podían parar de reírse. Buen ambiente sin duda el el equipo en el que Federer y Nadal parecen ser una sola persona, como demostraron en este vídeo.

Además, y con Roger, volvió a protagonizar un ejercicio de 'coaching'. Nadal estuvo aconsejando al suizo en su partido contra Kyrgios, y repitió de nuevo cuando Federer jugaba el dobles con, precisamente, Tsitsipas.

Listen up #TeamEurope, @RafaelNadal has something to say.#LaverCup pic.twitter.com/wRrRROcAuf