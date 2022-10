Las redes sociales se han convertido en un mar de odio hacia los personajes públicos. Los deportistas reciben cientos de comentarios de este tipo al día. Y eso, claro, puede llegar a afectar a su salud mental.

La tenista española Paula Badosa ha reflexionado en una entrevista a 'Modern Health' sobre la salud mental en los deportistas. En ella ha desvelado los mensajes de odio que recibe... y que asegura no comprender.

"Me siento muy afortunada, pero a la vez he tenido momentos duros y es muy duro para mí lidiar con ello porque cada día es distinto para mí, mucha gente me conoce y cada vez que juego ellos esperan que gane. Cada vez que salgo a la prensa y digo que puede cambiar algo hay mucha gente que habla de ello, que se vuelve viral y me siento como '¿Qué he dicho ahora?'", explica.

Afirma que está intentando "aprender", aunque "es duro": "Estoy lidiando con cosas nuevas este año y una de esas cosas que más estoy viviendo es el amor de muchos fans pero por primera vez también noté que tengo haters, y eso ha sido duro de entender para mí. No consigo entender por qué la gente me odia sin conocerme".

"Sigue siendo duro para mí ver a gente que no le importa juzgarte, criticarte u odiarte, y estoy lidiando con ello, pero es algo difícil de manejar. No quiero perder ningún partido, quiero que la gente me quiera y claro que miro los mensajes, pero posiblemente sea la peor decisión, porque la gente tiene su opinión, cuando pierdes no es buena y lees cosas que no te gustan y que te duelen", detalla la tenista española.

No se esconde y desvela que sí lee los mensajes: "No sé cuál es el caso de otras jugadoras, pero en mi caso sí los leo porque me gusta saber qué piensa la gente y es una de las cosas que estoy cambiando porque no puedo cuidar todo lo que la gente dice porque no lo puedo controlar".

Y esas críticas tienen efectos negativos: "Las cosas que he hecho y en lo que he trabajado ha sido en borrarme las redes sociales hace unos meses porque era demasiado para mí lidiar con ello y porque no podía dormir, pensaba que lo que la gente me decía quizá fuera verdad o que no era una buena tenista".

Cuenta Badosa que el trabajo con los psicólogos le ha ayudado a gestionar la frustración de no ganar: "Empecé a trabajar con un psicólogo y con gente para tratar mi salud mental. Me ayudaron muchísimo y creo que eso es lo primero que tienes que hacer cuando te sientes así. Cambié mi equipo por completo, fue un gran paso para mí. Mi prioridad siempre ha sido estar con buena gente a mi alrededor y sentir su apoyo y el de mi familia".

"Trabajé la parte mental con un psicólogo cada día y poco a poco me fui sintiendo mejor, más feliz, tanto dentro como fuera de la pista. Dejé atrás las lesiones. Esto sucedió cuando tenía 20 o 21 años, no hace mucho, después de dos o tres años muy duros para mí", detalla.