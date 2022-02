La pesadilla del Open de Australia podría volver a repetirse para Novak Djokovic en las próximas citas del calendario de la ATP. Tras ser deportado del país 'aussie' por no tener la pauta completa de vacunación y mentir a su llegada a las antípodas, Roland Garros confirmó que tampoco podría participar sin estar vacunado.

Pues bien, otro torneo ya le ha mandado un aviso al serbio, y no cualquiera: el de su 'casa'. Zeljko Franulovic, director del Masters 1.000 de Montecarlo, ha señalado que 'Nole' no estará en la pista de Mónaco (lugar done reside) sin estar vacunado.

"Si está en regla respecto a las condiciones sanitarias exigidas por el Gobierno francés estaremos encantados de recibirle. Tiene que estar en regla. De momento, que yo sepa, no está vacunado", ha explicado.

"Para entrar en Francia la primera regla es estar vacunado. El protocolo ATP ofrece también la posibilidad de entregar un certificado de contagio un mes antes del inicio de la competición", ha añadido.

El Masters 1.000 de Montecarlo, que se disputará del 9 al 17 de abril, cerrará el plazo de inscripción el 14 de marzo y el sorteo del cuadro tendrá lugar el 8 de abril.