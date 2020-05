El confinamiento está provocando múltiples confesiones de deportistas de élite a través de vídeos en directo en Instagram. En esta nueva modalidad de 'entrevistas' entre estrellas del deporte, aflora la sinceridad que quizás no saldría en un plató de televisión o frente a un micrófono.

Una de las más llamativas incumbe al mundo del tenis. Maria Sharapova y Novak Djokovic realizaron una transmisión en directo juntos y la extenista rusa le preguntó al número 1 del mundo si alguna vez había jugado bajo los efectos del alcohol.

"Fue en 2011. Venía de ganar Wimbledon, de cumplir todos mis sueños. Viajé (para la Copa Davis) y estuve con el equipo, pero pedí no jugar ningún partido oficial aquel fin de semana en el que Serbia jugaba contra Suecia. Al final me sacaron a jugar el dobles el sábado. En ese partido, vamos a decir que no vi la bola claramente. Vamos a dejarlo ahí", reconoció Djokovic.

Paralelamente, ambos recordaron el momento en el que coincidieron por primera vez: "Nos conocimos en un evento de exhibición, ambos éramos muy jóvenes. No sé si en aquel momento ya habías ganado algún torneo, fue en un evento en La Quinta, Indian Wells. Jugamos un dobles mixto y dijiste que si ganabas tendríamos que cenar juntos. Ganaste y luego me di cuenta que de verdad lo decías en serio, así que acabamos yendo a un restaurante japonés aquella noche".

Lejos de que fuera una especie de cita, Djokovic dejó claro que parecía más una quedada con una "fan": "Fuiste con una cámara antigua y le pediste al camarero que nos hiciese una foto. Y aquí estamos ahora. Creo que aquel día te comportaste como un fan".

Por otro lado, Sharapova explicó el porqué de su retirada este pasado mes de febrero: "Estos dos últimos años mi fuerza de voluntad encontraba un freno en mi estado físico, en mi cuerpo. Sufrí mucho físicamente, pensaba que eran baches que podía superar, buscaba cualquier modo de hacerlo, pero seguía sufriendo en pista. Mi padre me preguntaba si quería ir con él a jugar un poco al tenis y le respondía que no, que en qué estaba pensando. Había cosas que eran parte de mí, pero ya no sentía lo mismo cuando por ejemplo iba al sótano y me ponía con la bici estática, pensaba que qué estaba haciendo".