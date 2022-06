Rafa Nadal ha desvelado una de sus claves del éxito. El reciente ganador de su decimocuarto Roland Garros, siendo su Grand Slam número 22, asegura que el parchís es su mejor aliado durante las competiciones que disputa. Un simple juego de mesa es muy importante para el mejor tenista de todos los tiempos.

El parchís tiene un efecto terapéutico sobre su persona ya que se entretiene y relaja jugando con sus compañeros de equipo. "Depende del día. Hay días que es una terapia contraproducente, porque tengo que aguantar a Marc López, que no tiene ni puñetera idea. Pero bueno, nos reímos", declaró entre risas.

"Tiene una cosa buena que es que te pasas una hora y media, dos horas sin darte cuenta. Y la realidad también es una manera de soltar las maquinitas. Así no estás todo el rato con el móvil. Para mí es algo positivo. En algún momento estás con el equipo jugando sin estar pendiente del móvil antes de los partidos o cuando estás en un aeropuerto", añadió.

A pesar de seguir siendo el rey sobre la tierra batida, no lo tiene tan claro que continúe siéndolo también sobre el tablero. "Es una mera distracción y una competición que tenemos entre nosotros, así que nos reímos. Tenemos un ranking anual", confesó consciente de que ahora ha encontrado un duro rival.

"Ahora no lo sé exactamente. Iba ahí, pero no sé si mi padre me ha pasado sin jugar. Los últimos días han sido críticos, pero bueno, nos reímos, nos distraemos. Es una manera de pasar las horas", bromeó el tenista de Manacor. Y es que, para Rafa, liberar su mente entre partido y partido es igual de importante que jugar los propios encuentros.