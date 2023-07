Daniil Medvedev llega a Wimbledon con la intención de ganar el torneo londinense, aunque tendrá el escollo de superar al máximo favorito para todos Novak Djokovic. O para casi todos, porque el propio tenista ruso saca otro nombre a la palestra para tener en cuenta: Carlos Alcaraz.

El número 3 del mundo vuelve al 'All England Club' tras perderse la pasada edición por el veto a tenistas rusos. Y viene con la intención de mejorar su registro en Wimbledon, cuyo tope hasta ahora es una cuarta ronda que consiguió en 2021.

"Este es el Grand Slam donde tengo el peor resultado. Quiero cambiarlo. Siento que soy capaz de jugar bien aquí, pero como siempre hay muchos rivales duros que no quieren dejarte hacer eso", explicó en una entrevista a 'ATP Tour'.

Ese tope de cuarta ronda también lo tiene el tenista de El Palmar. El año pasado se quedó ahí tras caer ante Jannik Sinner. Sin embargo, este año viene con la intención de ganarlo, como ya avisó tras ganar en Queens. Y eso, a pesar de que la hierba no debería ser una superficie favorable a él, como afirma Medvedev.

"Es una superficie interesante porque muchas veces veo jugar a alguien y me digo 'este tipo puede jugar bien en hierba'. Y luego ves a Alcaraz, que piensas que su juego no es realmente adecuado para hierba porque tal vez no va a la red con tanta frecuencia, y juega bien en hierba. Y él mismo dice que es su superficie favorita. Ahí es donde es sorprendente", explicó.

La confianza con la que Alcaraz afronta los partidos en hierba ha llevado a Medvedev ha señalar que ve al murciano ganando varias veces el torneo londinense: "Por la forma en la que Carlos juega en todas las superficies, puede ganar quizás cinco veces Wimbledon, pero nunca se sabe. Es una superficie difícil de jugar. Creo que su potencial es muy alto, pero la hierba es complicada para muchos".

Pese a la afirmación del ruso que ve a Alcaraz ganando varios Wimbledon, lo tendrá difícil este edición tras tocarle en su lado del cuadro posibles enfrentamientos con el propio Medvedev, Rune o Tsisipas.