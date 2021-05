A sus 95 años, Manuela Navarro ha cumplido un doble sueño en el mismo día. Esta mujer es una fiel seguidora de Rafa Nadal y siempre ha tenido la ilusión de ver un partido del tenista español. En el Masters 1000 de Madrid, Manuela cumplió ese sueño de poder disfrutar en directo del tenis del balear. Pero, por si fuera poco, después del encuentro, Manuela tuvo la oportunidad de conocer a Rafa en persona. Hoy esta fan incondicional de Nadal cuenta a 'El Chiringuito' como fue esa experiencia que nunca olvidará, a pesar de padecer Alzheimer.

"Cuando me dijo mi hijo 'te voy a llevar al tenis y vas a ver a Nadal', le digo 'es el día más feliz de mi vida'. Pero no creí que Nadal iba a venir a hablar conmigo", dice Manuela. "Con la tierra batida en los calcetines y sudado fue a saludar a mi abuela. Le estaré eternamente agradecido", afirma Carlos, el nieto de Manuela.

Manuela ha detallado el momento del encuentro con el número 3 del mundo, a quien agradeció el detalle de acercarse a saludarla. "Me dice '¿usted es Manuela?'. Y yo le dije 'si, y tú eres Nadal'. Se lo dije así. Le dije 'me hace mucha ilusión que hayas venido a verme. Me gusta mucho como juegas'. Nadal me dijo que cómo estaba", desvela la veterana seguidora del manacorí.

Manuela cuenta que siempre ve a Nadal juegue donde juegue y a la hora que sea. A pesar de su enfermedad, esta mujer nunca borrará de su mente el día en el que conoció a uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos.

"Jugando Nadal siempre me quedo esperando. Luego duermo por la mañana. Tengo tiempo. Me falla un poquito la memoria porque tengo 93 años. Pero esto no se me olvida, fue la mayor ilusión de mi vida. Ya me voy a gusto a la tumba", comenta Manuela.