"Me llevó años. Estaba sufriendo, sufriendo mucho...": reflexionaba así Paula Badosa, tenista española, sobre la depresión que sufrió en el pasado y que tanto le complicó su desarrollo en el tenis. Ahora todo ha cambiado y está viviendo uno de sus mejores momentos.

Desvela que su cambio de mentalidad ha sido fundamental, pero también un equipo nuevo a su alrededor: "Quizá no tuve suerte con la gente que tenía a mi alrededor en ese momento. Era como si muchas cosas no fueran bien".

"Trato de pensar en lo positivo y quiero pensar que eso tal vez me ayudó a ser la persona que soy ahora. Creo que eso me hizo más fuerte. No pensar en negativo", ha relatado en rueda de prensa en el circuito de Indian Wells.

"Creo que tengo el equipo perfecto y la gente perfecta a mi lado. Veo cómo me tratan y sobre todo cómo me tratan cuando las cosas van mal. Ahí es donde más veo a la gente, cómo son. Creo que tengo un entrenador increíble y gente increíble que me apoya pase lo que pase", remarca la española.

Su tenis sigue brillando en Indian Wells, donde el curso pasado se proclamó campeona. La pasada madrugada venció a Leylah Fernandez en un doble 6-4 y ya está en cuartos de final.