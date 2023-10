"Dormir a las once de la noche no me habría hecho daño"

Kyrgios recuerda con Mike Tyson la noche que salió "a rastras" de un pub antes de jugar contra Rafa Nadal

La noche antes de enfrentarse a Rafa Nadal en segunda ronda de Wimbledon 2019, Nick Kyrgios salió de fiesta "hasta las cuatro de la mañana". Al día siguiente, perdió en cuatro sets.