Carlos Alcaraz ya es una realidad. Ser una promesa del tenis ha quedado atrás. Él mismo lo dice: "Puedo decir que estoy ahí, ya no es la promesa que está lejos. Considero que estoy ahí, que los rivales me conocen".

"Mi vida ha cambiado bastante en un año. Tenía claro que tenía que haber un cambio físico para poder aguantar partidos largos, partidos exigentes", cuenta sobre su evidente cambio físico.

Así son sus entrenamientos cada día: "Siempre entreno primero físico por la mañana y luego ya empiezo tenis. Dos horas más o menos...".

Juan Carlos Ferrero, su entrenador, también ha hablado con 'Jugones': "Es un chaval de 18 años al que apretamos todo lo que podemos. Exigirle en todos los sentidos".

"Estoy trabajando para que el día de mañana poder ser un referente para los jóvenes. Con respecto a las comparaciones con Rafa Nadal, prefiere huir de ellas: "Es una mochila que me ponen y yo me quito. Quiero que me conozcan como Carlos Alcaraz...", finaliza.