A sus 27 años, como número 3 del mundo y compartiendo 'pole position' junto a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner para suceder a Novak Djokovic en el trono del tenis mundial, Daniil Medvedev se encuentra en el punto álgido de su carrera.

Tras vencer a Rublev en el primer partido de las ATP de Turín, el tenista ruso explicó cuál será el siguiente paso en su vida una vez cuelgue la raqueta.

En primer lugar, tal y como él explica, le gustaría probar suerte como "comentarista o entrenador".

"Quiero hacer algo que me guste de verdad, así que probaré muchas cosas. Por ejemplo, sé que ejerceré como comentarista y también como entrenador. Si me gusta alguna de ellas me podría dedicar a eso, en caso contrario, no volveré a hacerlo", ha señalado.

Sin embargo, su "gran sueño" nada tiene que ver con el tenis, pero sí con el deporte: quiere pasarse al mundo del motorsport.

"Pero lo que tengo clarísimo es que quiero ser piloto de carreras de coche, aunque sea a nivel aficionado. Ese es mi gran sueño", añadió Medvedev.