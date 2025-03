La incomprensible decisión del juez de silla que perjudicó a Alcaraz en su eliminación de Indian Wells

Carlos Alcaraz ha puesto fin a su increíble racha de victorias en Indian Wells. El murciano ha caído en semifinales ante Jack Draper por 1-6, 6-0 y 4-6 en un partido muy extraño y en el que ninguno ha sabido gestionar el dominio que ha tenido durante ciertos momentos del duelo.

Alcaraz ha achacado la derrota a los nervios y a la poca concentración que ha tenido en su juego pero lo cierto es que ha ocurrido un episodio durante el partido que le ha perjudicado mucho. En el tercer punto del tercer juego del tercer set, Carlos tiraba una dejada a la que Draper llegaba muy justo.

En una jugada tan al límite, el juez de silla paraba el punto pensando que la pelota había botado dos veces. El videoarbitraje demostraba que el error del juez pero también se revisó cuando se había parado el punto, algo importante debido a que Alcaraz había mandado la siguiente bola fuera.

Sin embargo, la retransmisión demostraba que el colegiado había parado el punto antes de que Alcaraz golpeara la pelota por lo que este debía repetirse. Para sorpresa de todo el mundo, el punto cayó del lado de Draper, que terminó rompiendo el saque de Carlos momentos después.

Una decisión inexplicable y surrealista ya que, según marca el reglamento, se debería haber repetido el punto. Aún así, Alcaraz no quiso echar más leña al fuego en rueda de prensa: "No me afectó demasiado, la verdad. Al principio no vi si habían sido uno o dos botes, así que simplemente esperé a la revisión. Después, con la segunda, no estaba seguro de si (el canto de Lahyani) había sido en mitad del punto o después de haber golpeado".

"No oí nada mientras golpeaba la bola, no estaba seguro como para decir algo. Sobre la espera de estas revisiones, no me molestaron en absoluto. Lo único que puedo decir es que Jack salió jugando mucho mejor que yo. Ese punto no afectó a mi tenis", concluyó Carlos.