El impactante vídeo de la Copa Davis: ¡Levanta una bola de break acalambrado!

En pleno enfrentamiento de la Copa Davis entre Noruega y Argentina se produjo un momento que refleja la dureza del tenis. Con empate a cinco juegos en la tercera manga y con punto de 'break' en contra, el tenista noruego Nicolai Budkov cae de rodillas y no se puede sostener en pie aquejado de unos calambres que sufre en la pierna derecha.

La fortaleza mental se hizo mella en su máximo esplendor. Una vez que el joven tenista de 18 años pudo apaciguar sus dolencias, dejó un punto de absoluta locura.

Salvó una bola de 'break' para el 6-5 con un 'rally' eterno de 31 golpes entre los dos tenistas. Con un gran golpe de revés recuperó la igualdad y lo celebró a duras penas por las molestias que aún manifestaba notoriamente. Además, acabaría ganando el juego y forzando a Etcheverry a ganar su juego con saque.

Pese a los esfuerzos, Nicolai no pudo obrar el milagro y cayó en el 'tie-break' perdiendo el partido frente al argentino Tomás Etcheverry por 7-5, 2-6 y 7-6 en 3 horas y 49 minutos de partido.

El turno de España llegará el sábado 1 y el domingo 2 de febrero. 'La Armada' de David Ferrer se medirá a Suiza con Jaume Munar, Martín Landaluce, Pedro Martínez y Roberto Carballés.

True warrior spirit 🙌

Norway's Nicolai Budkov Kjaer suffered some serious cramps during his three hour and 49 minute match against Tomas Etcheverry but somehow won the point after this moment! #DavisCuppic.twitter.com/S73wRQ76Zs