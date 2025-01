El homenaje que prepara el Open de Australia a Djokovic al 'estilo Nadal': "Se lo merece"

Novak Djokovicno dejó claro si volvería a jugar el Open de Australia. Tras retirarse en el primer set de las semifinales ante Alexander Zverev, comentó en la rueda de prensa al finalizar: "Hay alguna posibilidad de que este haya sido mi último Open de Australia. ¿Quién sabe? Tendré que ver cómo va la temporada".

Desde la organización del Abierto lo tienen claro vaya a volver o no: el mejor tenista en este Grand Slam debe ser reconocido como tal. Sus diez títulos lo avalan como el jugador con más torneos ganados en masculino.

"Es obvio. Se lo merece", fue la respuesta de Craig Tiley, director del Open de Australia, al medio 'Herald Sun' cuando le preguntaron si 'Nole' debería tener una estatua en las instalaciones de Melbourne Park.

En la ciudad australiana, desde 1993, ya existe un Hall of Fame del Tenis Australiano, donde perduran estatuas para reconocer a los mejores tenistas, aunque solo australianos y que está ubicado en el Garden Square de Melbourne Park. Tiley comentó: "Todos los años erigimos una nueva estatua de un australiano. Me gustaría tener un recinto entero lleno de estatuas de los grandes tenistas"

Sin embargo, el director del Open de Australia apoya incluir en el homenaje a tenistas no nacionales para todos sus visitantes: "Este es un evento mundial. El Hall of Fame fue construido con el tenis en mente y tenemos muchísima gente que viene aquí de todas partes del mundo. Vienen al recinto cuando no se juega el Open de Australia porque quieren ver el lugar donde se celebra. Y creo que hay mucho más que podemos ofrecer a esos aficionados del tenis".

No sería la primera organización de Grand Slam en reconocer a su mejor tenista de la historia, ya lo hicieron en el Roland Garros con Rafa Nadal en 2021, cuando expusieron una estatua del tenista español.