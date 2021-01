Rafa Nadal y Novak Djokovic podrían verse las caras en el Open de Australia. Tras la final de Roland Garros, en la que el balear arrolló al serbio, el país oceánico puede ser testigo de dos de los mejores jugadores de tenis del mundo... y de nuevo alguien ha hecho una predicción, o apuesta, sobre qué pasaría en dicho partido.

En esta ocasión no fue nadie del entorno de Nole, como sí pasó en París, sino más bien del de Federer y Sampras. Paul Annacone, exentrenador de esos dos mitos, habló en 'The Tennis Channel' y según él es mejor no gastarse dinero en Rafa si juega contra Djokovic.

"Si Nadal juega la final del Open de Australia ante Djokovic no apostaría por él. Lo más importante para Rafa es pasar sin apuros la primera semana", afirmó.

Para realizar tal afirmación, Annacone argumenta: "Es simple. Nadal es peor en pista dura que Djokovic y que Federer. Nadal, salvo con ellos, estaría delante del resto".

Y aporta otro dato: "Nadal viene de un largo descanso, en el US Open tan solo tiene uno pequeño, tras jugar además tres Grand Slam antes y eso le viene bien".

Lo cierto es que el Open de Australia es el Grand Slam que más se le atraganta a Rafa de los cuatro en liza.

El balear tan solo ha ganado una vez este torneo y es el que menos veces ha ganado tras los dos Wimbledon, los cuatro US Open y los trece Roland Garros.

Te puede interesar

Tsitsipas, sobre Rafa Nadal: "Prohibiría que jugase Roland Garros"

Un punto de Rafa Nadal, elegido como el mejor de 2020

El bonito mensaje de Nadal a Federer: "Es bueno que vuelva competitivo"