Guido Pella, tenista argentino y número 44 de la ATP, ha criticado duramente al Open de Australia por cómo están unos deportistas y cómo están otros en la cuarentena que están cumpliendo. El sudamericano ha cargado contra las desigualdades del torneo y también contra Rafa Nadal y Thiem.

"Es duro estar aquí sin poder abrir ni las ventanas y pedir cinco minutos de aire fresco para ver a Djokovic salir a un balcón más grande que mi habitación. La gestión de esta burbuja ha sido un engaño", dijo en palabras a '3Iguales'.

Para Nadal también tuvo algunas palabras: "Me daría vergüenza, pero si pueden dormir tranquilos... No me gusta que Nadal y Thien no hayan dicho absolutamente nada".

A pesar de haber mencionado a Djokovic, Pella rompió una lanza en favor del serbio: "En muchas ocasiones ha demostrado interés por el bien común. Ha luchado contra la burbuja de Adelaida desde que se supo que le metían ahí. Me consta que lo ha hecho".

"Asumimos que en el tenis hay un trato de favor a los mejores, son los que venden entradas y los que generan el negocio. Pero en un contexto de pandemia en el que se pide solidaridad y empatía me parece que se ríen en nuestra cara", afirma.

Eso sí, viendo lo visto, Pella está preocupado: "Mi único objetivo cuando salta es no lesionarme. Es imposible que pueda jugar a buen nivel tras esto. Saldré a pista a hacerlo bien y a cobrar el dinero".

"Es nuestro trabajo, vengo aquí por dinero y me pensaré mucho ir a otros torneos. Imagina que doy positivo y me pierdo un Grand Slam. Económicamente no compensa ir", termina.

