Sonrojante lo ocurrido en Budapest en el partido de primera ronda que enfrentaba a la china Zhang Shuai, número 45 del WTA, y contra la húngara Kiara Toth. En el primer set, el partido iba igualado 5-5, y 30 iguales, cuando de repente sucedió la polémica.

Zhang sacó, pero la jueza de silla consideró que tocó la línea. Toth borró una marca de pelota con su zapatilla mientras la china suplicaba al supervisor que meditase su decisión: "Espera... deja la marca, deja la marca. ¿Por qué haces eso?".

La jueza de silla no dio la razón a la tenista asiática y esta se enfadó hasta el punto en que sufrió un ataque de pánico y comenzó a llorar desconsoladamente en su banquillo: "No puedo seguir jugando así".

Esto provocó la burla de la húngara, y el partido se detuvo varios minutos hasta que Zhang decidió retirarse.

La grada abucheó a Zhang por no seguir jugando y por realizar gestos que ofendieron a parte del público. Mientras tanto, la rival y responsable de su enfado, Toth festejó llevarse el partido y pasar de ronda.

A glaring display of bad sportsmanship.

Shuai Zhang’s opponent, Kiara Toth, erased a ball mark as Zhang was pleading to speak with a supervisor about a bad call

“Wait, wait, keep the mark”

Zhang was booed & retired from the match

Awful. Just awful 💔

pic.twitter.com/0BZFTG09On