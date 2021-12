Nueva polémica extradeportiva para Nick Kyrgios. Su exnovia Chiara Passari ha mostrado a través de Instagram los mensajes que recibía del tenista australiano. Mensajes en los que incluso llegó a sugerir que se suicidara.

"Solo un recordatorio de lo horrible que es este ser humano", escribe en sus redes sociales junto a las capturas de algunas conversaciones entre ambos.

En esas conversaciones se pueden leer auténticas barbaridades. "Eres toda una victimista", escribe Kyrgios en uno de los mensajes en un contexto terrible. "No puedo olvidar la vez que me dejó tirada en mitad de Nueva York a las 4 de la madrugada y se llevó mi cartera y mi móvil", relata Passari.

En otra de las capturas Kyrgios ironiza con que su pareja se suicide. "No te suicides esta noche, anda", escribe el polémico tenista de Australia. A lo que su novia responde, incrédula: "¿De verdad me estás sugiriendo que me suicide?". "Cállate la boca y déjame en paz", continuaba su mensaje.