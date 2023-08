Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer son los tres mejores tenistas de la historia. Entre ellos han luchado por decenas de Grand Slam y ahora ha llegado Carlos Alcaraz y ha empezado a competir sobre todo contra el serbio. Le derrotó en la final de Wimbledon de hace pocas semanas.

Y las comparaciones, claro, han llegado. Sin embargo, el mítico Patrick Mouratoglou, quien fuera entrenador de Serena Williams, ha pedido que dejen en paz al joven murciano, el actual número 1 del mundo.

Esto ha expresado en una publicación de Instagram: "No me gusta la idea de ponerle la etiqueta del Big Three a Carlos Alcaraz. Estamos en una era diferente y el 'Big Three' no va a volver a repetirse nunca más".

"Con el 'Big Three' estamos hablando de Roger, Rafa y Novak, muchachos que tienen más de 20 Grand Slams. Así que etiquetar a alguien en el Big Three en la gira masculina no tiene sentido para mí", dice el mítico preparador.

Eso sí, destaca las "cualidades impresionantes" de Carlitos: "Está Novak que es el que está dominando el juego y entonces llega Carlos y gana dos Grand Slams con 20 años y está en una posición increíble y tiene unas cualidades impresionantes. Pero etiquetarlo como Big Three para mí no tiene sentido".

La final de Wimbledon

Sobre la victoria del murciano en Londres, destaca su "mentalidad": "Fue un partido muy mental, los dos lo lograron pero Djokovic tuvo el partido en su mano varias veces. Tanto en el tiebreak del segundo set como en ese punto de quiebre del quinto, pero lo vi tenso en los momentos clave".

"Ser el gran favorito y jugar siempre para aumentar tus propios puntajes extraordinarios te pone a prueba, mentalmente, y termina siendo una carga. Definitivamente creo que Alcaraz se aprovechó de eso", sentenció.