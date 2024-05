La próxima semana arrancan las primeras rondas de Roland Garros y aún sigue siendo una incógnita si Rafa Nadal estará presente en el cuadro.

Tras Madrid, el balear aseguró que después de participar en Roma daría a conocer su decisión, pero cuatro días después de caer en el Foro Itálico no hay noticias al respecto.

En una entrevista en 'IB3 Televisión', Carlos Moyá, su entrenador, ha explicado que su participación en el segundo Grand Slam del año aún no está decidida.

Todo dependerá de "su evolución física, mental y competitiva" con el objetivo de "aguantar partidos de cinco sets con un día de descanso por medio".

"Todavía no hemos decidido nada. Habrá que ver cómo van los próximos entrenos. Le falta un poco de ritmo de competición. Pero ya no lo tendrá porque no hay más torneos previstos", ha explicado el extenista.

"Todo lo que se pueda entrenar, sumará. En la competición ayudan más cosas. Cabeza, presión, las ganas de hacerlo bien. Todo eso puede ayudar, pero también son aspectos que hay que tener en cuenta, y superarlos, para que (Nadal) pueda tener un gran Roland Garros", ha añadido.