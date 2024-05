En una semana, el próximo 20 de mayo, arrancan las primeras rondas de Roland Garros y sin haber terminado el Masters 1000 de Roma, es una duda si Rafa Nadal estará presente en su 'jardín'.

El manacorí aseguró que confirmaría o no su participación en el Grand Slam que ha ganado en 14 ocasiones después de caer en el Foro Itálico, pero dos días después de perder ante Hurkacz, su futuro es una incógnita.

En una entrevista en 'France TV Sport', el balear ha analizado sus posibilidades de estar en la Philippe Chatrier y ha asegurado que solo jugará si se siente "competitivo".

"No quiero jugar Roland Garros si tengo que ir con precaución y sin poder dar mi máximo esfuerzo, como ocurrió en Barcelona y Madrid. Ha sido un torneo tan especial en mi carrera y de tanto valor sentimental para mí, que preferiría quedarme con otro recuerdo. Será duro si no estoy, pero solo jugaré si me siento competitivo", ha explicado.

"Solo jugaré si siento que puedo dar el 100% de mis posibilidades. Si eso no sirve para ganar ni un solo partido, lo aceptaré, pero no me veo a mí mismo entrando en la pista sabiendo que no tengo ninguna opción. Si hay un 0,01 de posibilidades quiero intentarlo, pero si no tengo absolutamente ninguna, prefiero no jugar", ha añadido.

Otra historia serán los Juegos Olímpicos de París, donde su participación sí parece algo más segura: "Hay sensaciones que solo puedes experimentar en unos Juegos, es la esencia del deporte. Este año son muy especiales al ser en París, así que me haría mucha ilusión competir, es algo que me haría feliz".