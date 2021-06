Open de Australia y Roland Garros. Los dos pertenecen a Novak Djokovic en este 2021... y el número 1 del mundo quiere más. Su entrenador, Goran Ivanisevic, está convencido de que su pupilo logrará los cuatro.

"Novak conoce sus objetivos. El título en Roland Garros va a hacer que esté aún más motivado. Dije ya hace bastante tiempo que Novak es el único capaz de ganar el Grand Slam en una misma temporada. Luego pasará o no pasará, pero desde luego si alguien puede con ello ese es Novak", afirma en 'Tennis Majors'.

Preguntado por Roger Federer, que se retiró de la tierra de París, el entrenador cree que fue la decisión más correcta: "Roger fue inteligente en París retirándose de los octavos. Consiguió lo que quería, ganar tres partidos y no poner en riesgo su estado físico".

"Wimbledon es su objetivo número uno. Siendo sincero, no queremos verle en nuestra parte del cuadro allí. No será fácil aunque Novak sea el favorito, están obviamente los Nadal, Tsitsipas, Zverev y Medvedev. Grandes sacadores como Opelka, Raonic o Isner. O Marin Cilic, que no es cabeza de serie pero que viene de ganar en Stuttgart", detalla Ivanisevic.

Por último, el serbio analizó las semifinales que jugaron Rafa Nadal y Djokovic: "Para empezar, él estaba preparado para estar en la pista 20 horas si hubieran sido necesarias. En la final de 2020, Novak no mostró eso, intentó desde el primer momento acortar los puntos. En cambio, en esta ocasión estaba dispuesto a correr y correr y a luchar lo que fuera necesario".

Y finaliza: "A diferencia del año anterior, Novak pudo lidiar mejor con los revés super liftados de Rafa a su revés, no le hicieron mucho daño. También se mostró muy concentrado a la hora de cerrar los puntos. Con Rafa pasa que atacas y atacas y luego él pasa al contraataque y entonces estás en problemas. Esta vez Novak creía en sus golpes aunque los fallara a veces. Rafa no podía responder a eso, nunca le vi tan indefenso en Roland Garros como ante Novak. Fue una lección de tenis".