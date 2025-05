El emotivo mensaje de Rafa Nadal a Gasquet en el día de su retirada

Ya van dos momentos muy emotivos en la presente edición de Roland Garros. El primero, ciertamente inigualable, fue el homenaje a Rafa Nadal el pasado domingo.

Allí estuvieron presentes Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray, que vieron cómo el torneo le dedicó una placa fija al manacorí en la central parisina.

Pues bien, este jueves se ha vivido otro con la retirada del mítico Richard Gasquet, que ha colgado la raqueta tras caer en tres mangas contra Jannik Sinner.

A sus 38 años y tras toda una vida dedicado al tenis, el galo se despide en su tierra y a su manera.

Muchos son los mensajes que Gasquet ha recibido, pero pocos han sido tan sentidos como el de su amigo Rafa Nadal.

En redes sociales, el manacorí ha querido tener un bonito detalle con Richard: "Querido Gasquet... Desde niños hemos compartido muchísimos momentos juntos dentro y fuera de la cancha. Cientos de torneos, ciudades, partidos...".

"A lo largo de tu gran carrera, tu talento ha sido reconocido mundialmente y me alegra que hoy hayas podido despedirte del tenis en un lugar tan especial como Roland Garros. ¡Te deseo todo lo mejor para el futuro!", añade el texto, que acompaña a una foto de los inicios de ambos.

Dear @richardgasquet1... Since we were kids we have shared so many moments together on and off the court. Hundreds of tournaments, cities, matches...

Throughout your great career your talent has been recognized worldwide and I am happy that today you were able to say goodbye to… pic.twitter.com/Phw93TQdmu