Rafael Nadal está a un solo partido de hacer historia en el mundo del tenis. Si el tenista español vence en la final del Abierto de Australia al número dos del mundo, Daniil Medveded, se convertirá en el tenista con más Grand Slam de todos los tiempos, desempatando con Roger Federer y Novak Djokovic.

El de Manacor no pudo contener las lágrimas después de su victoria ante el italiano Matteo Berrettini (3-6, 2-6, 6-3, 3-6) en el partido de semifinales. Lo cierto es que Nadal ha atravesado momentos muy complicados desde su llegada a Australia, jugando con muchos dolores y sin saber si podría aguantar sin retirarse hasta el final del torneo.

Este video de @Eurosport_ES es BRUTAL La emoción de @RafaelNadal tras clasificarse para la final de #AusOpen pic.twitter.com/LQPU9V3DKR — pilarcasado (@pilarcasado) January 28, 2022

"Pasé muchos momentos difíciles, sin ver la luz. Fueron muchas conversaciones con el equipo, la familia, sobre qué podía pasar si las cosas continuaban así... que quizás era el momento de decir adiós", confesó.

"No me puedo quejar, especialmente en estos tiempos con muchas personas muriendo en el mundo. Mis meses no son difíciles en comparación con los que han pasado muchas familias perdiendo a los suyos. Eso sí es difícil, no lo que yo pasé", concluyó el de Manacor.

El esfuerzo ha tenido su recompensa y el tenista español está ante una de las mejores oportunidades de su vida, pero no lo tendrá nada fácil, porque en frente tendrá a Medveded.

El ruso lleva tiempo mostrando su mejor versión y buscará por todos los medios llevarse la victoria para coronarse como número uno del mundo por delante del serbio Novak Djokovic.