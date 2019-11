"Hubo un gran problema, al final, entre Nadal y yo. Creo que debería discuparse porque no fui grosero. Mi pregunta fue muy inocente... y no entiendo este tipo de respuesta". Esto dice el periodista Ubaldo Scanagatta tras el revuelo ocasionado por su pregunta a Nadal, donde aludía al reciente matrimonio del tenista como principal responsable de su derrota ante Zverev.

"Has estado jugando corto muchas veces. No sé por qué, porque no estás acostumbrado a eso. Para mucha gente, el matrimonio es algo muy importante que te distrae antes, durante y después de casarte. Me gustaría saber si, de alguna manera, tu concentración en el tenis ha sido algo diferente, incluso habiendo estado saliendo con la misma chica muchos, muchos años". Esa fue la pregunta del periodista ante un Nadal que, atónito, le tuvo que preguntar si se trataba de una pregunta seria antes de intercambiar una serie de comentarios para zanjar que en el juego "no importa si se pone un anillo en un dedo o no".