Fabio Fognini se mostró muy crítico con el futuro del tenis después de los cuartos de final del Open de Argentina. Si la situación tenística no cambia, el actual número 40 del ranking de la ATP asegura que dejará de verlo por la tele cuando anuncie su retiro.

“Quizá es porque soy de una generación, pero no me gusta el futuro que se presenta para el tenis. Todos son iguales, sólo ves a chicos que golpean de derecha o con saques fortísimos. No me gusta”, indicó Fognini, que insiste en la idea de que no “vale la pena” pagar una entrada en los próximos años, según el futuro para el tenis que él augura.

Roger Federer sería la única excepción por el que Fognini compraría una entrada. “Desearía verle como en los días antiguos. Me encanta, todo parece simple cuando lo hace, pero no es así”, mencionó el italiano, que, además, comenta sus dudas sobre si el tenista suizo podrá recobrar su mejor nivel.

Además, calificó lo ocurrido con Djokovic como “una auténtica locura”. “Le llamé cuando le deportaron de Australia. La verdad es que me habría gustado verle jugar. Sólo él sabe si tuvo el COVID. Es algo privado”, afirmó Fognini, que, posteriormente, indicó que no hablaría más sobre la situación del serbio.

Las declaraciones del tenista italiano concluyeron con la retirada de Juan Martín del Potro, al que considera un “gran amigo”. “Me entristeció mucho ver lo que pasó con él y verle de la forma en la que estaba el otro día. No hemos podido hablar estos días pero le deseo todo lo mejor de corazón”, mencionó Fognini, que perdió en los cuartos de final del Open de Argentina contra Federico Delbonis por un doble 6-4. Disputará la semifinal del torneo, en dobles masculinos, hoy, a las 18:30 horas.