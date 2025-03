La dura confesión de Djokovic sobre su estado físico: "Estos dos últimos años..."

Novak Djokovic ha sido la gran sorpresa de lo que va de Indian Wells, y eso que ha habido varias. 'Nole' ha caído eliminado en primera ronda tras sucumbir ante Botic Van de Zandschulp por 2-6, 6-3 y 1-6. El serbio ha querido reconocerle el mérito a su rival aunque ha lanzado un 'dardo' a la competición por el estado de la pista central, para él, demasiado diferente al resto de pistas.

Sin embargo, eso no ha sido lo único llamativo de la rueda de prensa de Djokovic. El de Belgrado, además de admitir su mal momento de juego y de forma, ha ido más allá a la hora de reconocer el problema que ahora mismo le impide ganar: "Las cosas han sido distintas para mí en los últimos dos años. He sufrido para tener el nivel que quiero".

"De vez en cuando, hago buenos torneos, pero, en general, es todo un reto para mí. Es lo que es, nada ni nadie te puede preparar para estos momentos. Tienes que vivirlos e intentar gestionarlos de la mejor manera. Es un desafío para mí", ha confesado 'Nole' tras el partido.

Lo cierto es que las sensaciones con Djokovic no son buenas. No solo a nivel de juego sino a nivel físico. Desde su retirada por lesión en el Open de Australia, el serbio no ha podido volver a ponerse a tono y eso lo ha notado en la pista. Además, también hay que tener en cuenta que Novak ha forzado mucho con los problemas físicos.

Sin ir más lejos, en el partido de cuartos de final en Melbourne, Djokovic reconoció haber tomado pastillas que le calmaran el dolor para poder seguir jugando contra Carlos Alcaraz. En ese partido le sirvió pero está claro que no es un remedio rentable a largo plazo.