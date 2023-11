Novak Djokovic ha sufrido su primera derrota en mucho tiempo. Ha sido en las ATP Finals, el último gran torneo del año, ante Jannik Sinner. Cayó en tres sets y después reconoció que no había estado a su mejor nivel de tenis. Algo que "es normal".

"No creo que haya nada extraño en eso. Es normal que quieran ganarme. Ya he experimentado este tipo de sentimientos de que cada jugador está motivado cada vez más para vencerme en cualquier lugar del mundo. No pasa nada. Es absolutamente normal. Quieren arrancarme la cabeza. Jannik hizo eso esta noche...", dijo el tenista serbio tras su derrota.

Reconoce que fallar en partidos así es algo que puede suceder: "Es normal perder algunos de los partidos como este, pero tengo que estar contento con la lucha, el espíritu de lucha...".

"Me las arreglé para hacer una remontada desde el segundo set y peleé el tercero en condiciones realmente desafiantes y difíciles en la pista. Estoy orgulloso de la lucha que he hecho. Pero, simplemente, no fue suficiente para la victoria", explica el número uno del mundo.

"No pasa nada. Algunas veces ganas, otras pierdes. La mayor parte de mi carrera gane este tipo de partidos. Algunos los perdí, como el de esta noche", insiste en su mensaje Nole.

El serbio volverá a la pista este jueves, a partir de las 14.30 horas, ante el polaco Hubert Hurkacz. Necesitará la victoria para luchar por el liderato en su grupo.