Djokovic y Murray se separan

Lo que prometía ser una icónica pareja de jugador y entrenador ha terminado por ser un fiasco que no ha durado más de seis meses.

Novak Djokovic ha anunciado en la mañana de este martes que Andy Murray dejará de ser su entrenador con efecto inmediato.

"Gracias, entrenador Andy, por todo el trabajo duro, diversión y apoyo durante los últimos seis meses dentro y fuera de la pista. Realmente he disfrutado muchísimo nuestra amistad juntos", ha escrito en redes sociales.

Desde que 'Nole' se juntara con el escocés ha sufrido un notable bajón en su rendimiento que no solo no le ha llevado a ganar ningún título, sino a sufrir sonrojantes derrotas contra Botic, Tabilo o Arnaldi.

Ahora, de cara al ATP 250 de Ginebra que el serbio disputará como 'entrenamiento' para Roland Garros, Djokovic buscará recuperar sensaciones sin Murray a pie de pista.

