El sorteo ha deparado que Elina Svitolina, tenista ucraniana, y Victoria Azarenka, bielorussa, se vean las caras en la primera ronda del torneo WTA de Washington. Que, de nuevo, las jugadoras disputen un partido entre ellas y que, de nuevo, la polémica por el saludo final vuelva a escena.

Que pueda producirse lo que ya hemos visto en el tenis. Que suceda lo que provocó una gran polémica en el Mundial de esgrima con una deportista descalificada. Sin embargo, la WTA parece que ha tomado cartas en el asunto y eso ha hecho "feliz" a Svitolina.

"He hablado con Steve Simon, presidente de la WTA, y me dijo que antes de nuestro partido anunciarán que no habrá apretón de manos. Estoy feliz con eso", dice.

Y sabe que "era posible" volver a jugar contra Azarenka: "Es un sorteo. Tengo que aceptarlo. Tengo que practicar y prepararme".

"Pero despuéw de Wimbledon ya la WTA dijo en una declaración que no habrá saludos entre ucranianas, rusas y bielorrusas", sentencia.

Por su parte, la bielorrusa Azarenka siente "ansias" ante el "desafío" que tiene por delante con la ucraniana.

"Será una batalla. Siempre lo es. Será un partido diferente, en una superficie diferente y en una ciudad diferente", dijo recordando su duelo en Wimbledon.