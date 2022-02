El joven tenista español, de 18 años, es una de las perlas del tenis mundial. A pesar de su corta edad, ocupa el ranking 29 de la ATP. El jueves 17 de febrero, en su partido contra Delbonis, protagonizó uno de los momentos más virales del torneo.

El partido de octavos de final se vio interrumpido por la incesante lluvia que caía sobre la tierra batida del ATP 500 de Río de Janeiro. A la espera de que se reanudara el encuentro, el murciano se refugió sobre el techo que cubría su banco, donde invitó a varios recopelotas para que no se mojaran.

Wholesome rain delay content 😊☂️@alcarazcarlos03 and the ball kids sharing an umbrella is what we love to see!@RioOpenOficial pic.twitter.com/SK6SxadZwL