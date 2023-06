¿Se imaginan ser alumno deRafa Nadal? Aprender de uno de los mejores tenistas del mundo es increíble, pero un deportista que ha pasado por tantos apuros a lo largo de su vida y que ha tenido que reponerse y superar las expectativas tantas siempre esconde algo.

Este miércoles, Rafa acudió a la séptima promoción de la 'Rafa Nadal Academy by Movistar', y lo hizo sin muletas, lo que ya es una gran noticia. Rafa estuvo acompañado de la vigente campeona de Roland Garros y número uno del mundo en el ranking femenino, Iga Swiatek, una invitada de lujo a la ceremonia. La polaca iba a ser testigo de una gran lección de vida del balear durante el discurso.

Nadal sus alumnos les dio un sabio consejo durante su discurso que nunca podrán olvidar. "Daos oportunidades, no os frustréis cuando las cosas no salgan bien a la primera".

"He tenido muchas alegrías a lo largo de mi carrera deportiva, y durante mi vida sin alguna duda he tenido muchos momentos difíciles a nivel de lesiones, de derrotas...y lo único que he hecho yo con la ayuda de todo mi equipo ha sido seguir dándome oportunidades", aseguró.

Felicitación de Rafa Nadal a Djokovic

Como no, Rafa también iba a hacer mención a Novak Djokjovic, para felicitarle por su último logros, con el que hizo historia el serbio: "Hace tres días terminó Roland Garros, quiero felicitar a Novak Djokovic por conseguir algo que no se había conseguido nunca antes en el tenis masculino".

"Llegar a los 23 títulos de Grand Slam son números que hace relativamente pocos años atrás parecían imposibles de llegar y él lo ha conseguido", expresó.

"Muchísimas felicidades a Novak desde aquí, personalmente, y desde toda la academia por haber conseguido algo tan difícil en un deporte tan competitivo como es el tenis", destacó Rafa.