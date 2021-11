Ni Rafa Nadal ni Roberto Bautista... ni Carlos Alcaraz. El equipo español tampoco contará con la joven estrella para la Copa Davis después de que haya dado positivo en coronavirus.

Un mazazo para el equipo español, que llega a este cita, donde es el actual campeón, sin sus tres mejores tenistas del momento. El seleccionador, Sergi Bruguera, deberá introducir cambios. Feliciano López o Albert Ramos pasarán a ser el número 2 del equipo tras la salida de Alcaraz.

Este es el mensaje de Alcaraz en redes: "Estoy triste por la manera que me pierdo un torneo tan importante y súper especial para mí como es la Copa Davis. Me hacía muchísima ilusión poder jugar y representar a mi país en Madrid delante de mi gente, pero a veces las cosas no suceden como uno quiere y hay que sobreponerse. Es un palo muy duro pero habrá que levantarse ante esta situación y salir reforzado".

La organización de la Copa Davis anunciaba esta tarde el positivo de uno de los jugadores de la delegación y posteriormente se conocía que se trataba del tenista murciano de 18 años.

"El miembro que ha resultado positivo permanecerá aislado bajo la supervisión del jefe de los servicios médicos. El resto de los integrantes de la delegación española se han sometido esta tarde a un nuevo test PCR", dice el comunicado.