Una lesión en el pronador redondo de su brazo derecho obligó a Carlos Alcaraz a retirarse del Masters 1000 de Montecarlo y a borrarse del Conde de Godó, que arranca esta semana en Barcelona.

El murciano ha comparecido este lunes en rueda de prensa para explicar los motivos de su ausencia y ha sembrado la duda en torno a su presencia en el Mutua Madrid Open.

"Era la prueba de fuego, el primer entrenamiento en el que pegaba derechas. Y no fue como nosotros esperábamos. Me lo noté otra vez y cada que incrementaba la intensidad, notaba más molestias", ha explicado.

"Mi objetivo es jugar el Mutua Madrid Open, pero no lo tengo claro. Me dijeron unos plazos, los cuales he cumplido bien, pero sigo sin tener esas buenas sensaciones. No me quiero precipitar, no quiero decir que estaré al 100% en Madrid, aunque esa sea mi intención", ha añadido el ganador de dos Grand Slams.

El torneo de la capital española arranca el próximo lunes 22 de abril y finalizará dos semanas después, el 5 de mayo.

Junto a la duda de la presencia de Carlos Alcaraz, también hay interrogantes sobre la de Rafa Nadal.

El manacorí ha confirmado que estará en el Conde de Godó, pero en función de sus sensaciones volará o no a Madrid.